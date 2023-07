Vini Jr. se declara e confirma romance com jovem cantora mexicana

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/07/2023 - 20:22 Compartilhe

Após muita especulação da imprensa da Europa, o atacante Vini Jr., do Real Madrid, não esconde mais que seu coração é de Kenia Os, cantora mexicana de 24 anos. Nas férias do jogador brasileiro, o casal passou a postar nas redes sociais que o romance realmente estava acontecendo. Nos últimos dias, em mensagem para parabenizar Kenia pelo aniversário, o jogador comentou uma foto da artista com um “te quiero”, que é te amo em espanhol.

Durante o período sem jogos pelo Real Madrid, o atacante aproveitou para viajar e Kenia veio junto para o Brasil. Ao lado do jogador da seleção brasileira, a cantora mexicana conheceu a cidade do Rio de Janeiro, visitou e chegou a subir para ver a cidade dos braços do Cristo Redentor.

Vini Jr. e Kenia já tinham aparecido em público, durante a viagem do casal pela cidade do Rio, de mãos dadas, o que foi visto pelos fãs da cantora como uma prova de que os dois estavam juntos oficialmente.

Na última semana, mesmo longe fisicamente, Vini Jr. e Kenia trocaram mensagens de carinho nas redes sociais. Nos Estados Unidos se preparando para a temporada com o Real Madrid, o atacante brasileiro parabenizou a cantora em seu aniversário com uma mensagem no Instagram. Nela, Vini deixa o clima de romance e carinho com a mexicana.

Dias antes, ainda no Rio, Kenia voltou a se declarar para a cidade com um post de uma foto no Cristo Redentor. De acordo com a imprensa europeia, a festa de aniversário dos 24 anos de Kenia foi na cidade carioca e organizada por Vini Jr.

