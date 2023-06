Johnny Depp doa R$ 4,8 milhões, recebidos de ex-esposa, para caridade

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/06/2023 - 11:30 Compartilhe

Johnny Depp, que venceu o processo de difamação contra a ex-esposa, Amber Heard, decidiu usar o dinheiro recebido para fazer doações à instituições de caridade. De acordo com o TMZ, o ator distribuiu US$ 1 milhão (cerca de R$ 4,8 milhões).

Segundo o site, cinco instituições devem receber o dinheiro do julgamento, cada uma embolsando US$ 200 mil (aproximadamente R$ 960 mil). As organizações sem fins lucrativos escolhidas pelo artista foram a Make-A-Film Foundation, The Painted Turtle, Red Feather, Tetiaroa Society e Amazonia Fund Alliance.

O periódico ainda informou que Depp escolheu a Make-A-Film por atender a desejos de crianças dentro do universo cinematográfico, pela Painted Turtle e Tetiaroa Society por homenagearem seus ídolos Paul Newman e Marlon Brando, e pela Red Feather e Amazonia por auxiliarem comunidades indígenas e preservarem ambientes naturais.

