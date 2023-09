Gustavo Mioto anuncia término com Ana Castela: ‘Não foi por falta de amor’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/09/2023 - 14:23 Compartilhe

O cantor Gustavo Mioto anunciou o fim do seu relacionamento com a cantora Ana Castela no início da tarde desta segunda-feira, 25. Por meio do seu perfil do Instagram, o artista disse que não teve briga e também pediu respeito ao momento. Eles estavam juntos oficialmente desde junho deste ano.

“Eu e a Ana Flávia cruzamos uma outra fronteira, e não estamos mais juntos. Não por falta do amor, por que isso nunca faltou. Mas são tempos e vontades diferentes nesse momento. Não teve briga, não teve problema nenhum. Só não é hora de começar a usar as 7 vidas. Oro e torço todos os dias por ela e pela família dela, e vou continuar assistindo ela crescendo, e sempre ficar feliz pela felicidade dela. Términos são difíceis, ainda mais nessa nossa vida doida, mas a gente sempre aprende muito. Peço respeito comigo e com ela individualmente, assim como era como casal”, disse no comunicado.

Até o momento, a cantora sertaneja não se pronunciou.

Início de namoro

No dia 12 de junho, data comemorativa do Dia dos Namorados, o agora ex-casal anunciou oficialmente que estavam juntos. A música Fronteira é um feat entre eles.

“Feliz primeiro dia dos namorados pra nós!”, escreveu Ana .

Já Mioto disse que eles estão comemorando “o primeiro Dia dos Namorados de todos”.

