Globo volta a ser acusada de etarismo após demitir mais um funcionário veterano; entenda

Após as demissões em massa, a Federação Nacional de Jornalistas (FENAJ) condenou a atitude da emissora e anunciou que solicitou uma reunião emergencial para debater os desligamentos.

Em nota publicada no site oficial, a organização aponta etarismo (preconceito de idade) nas demissões que aconteceram em diversas praças do grupo Globo. “Em reunião realizada com profissionais da emissora, o Sindicato dos Jornalistas de São Paulo salientou que a posição da entidade é a luta contra qualquer demissão, com a categoria resistindo coletivamente a esse verdadeiro desmonte de nossa profissão”, diz um trecho da publicação.

“Fica evidente também a posição etarista da empresa, com a demissão sumária de profissionais com décadas de experiência”, afirma a FENAJ, em nota publicada no site oficial.

A FENAJ ainda declarou que iria abrir um canal de comunicação com a TV Globo para tentar barrar demissões de jornalistas.