De mulher na cadeia a médico: relembre todos os namorados de Suzane von Richthofen

Segundo informações do biógrafo Ulisses Campbell, autor da biografia “Suzane: Assassina e Manipuladora”, Suzane von Richthofen,39, está grávida de seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o médico Felipe Zecchini Muniz, 40. Campbell afirma que Suzane está com 14 semanas de gestação e espera uma menina.

Os dois teriam se conhecido pela internet e a assassina já estaria morando na casa dele em Bragança Paulista, interior de São Paulo. Além da bebê que está por vir, ele já tem outros dois filhos com sua ex-mulher, que não teria lidado bem com a notícia do novo relacionamento do médico.

“O médico criou um impasse com a sua ex-mulher, com quem tem dois filhos. Também médica, ela não quer que suas crianças convivam com uma mulher que matou os pais na calada da noite”, disse o biógrafo.

Além do médico Felipe Zecchini Muniz, Suzane von Richthofen já teve outros relacionamentos amorosos. A IstoÉ Gente lista abaixo. Confira!

Daniel Cravinhos

Suzane e Daniel Cravinhos conheceram 1999 e começaram a namorar pouco tempo depois. O relacionamento não tinha o apoio das famílias, principalmente dos Richthofen, que proibiram a relação. Suzane, Daniel e Cristian criaram um plano para simular um latrocínio e assassinar o casal Richthofen, assim os três poderiam dividir a herança de Suzane.

No dia 31 de outubro de 2002, ela abriu a porta da mansão da família no Brooklin, em São Paulo, para que os irmãos Cravinhos pudessem acessar a residência. Depois disso eles foram para o segundo andar do imóvel e mataram Manfred e Marísia com marretadas na cabeça.

Sandra Regina Ruiz

Em 2014, Suzane teve um relacionamento homoafetivo com Sandra Regina Ruiz, conhecida como Sandrão, uma mulher que está presa junto com a ruiva por participar do sequestro e assassinato de um menino de apenas 14 anos de idade.

Rogério Olberg

Já em 2016, Suzane engatou namoro com Rogério Olberg, irmão de uma presidiária, com quem teve um relacionamento até 2020.

