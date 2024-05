Novo prêmio homenageia descendentes de italianos no mundo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/05/2024 - 16:50 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 2 MAI (ANSA) – Por Lucas Rizzi – A Embaixada do Brasil em Roma será palco da primeira edição de uma nova premiação voltada aos descendentes de italianos no mundo.

O “Prêmio Ciccillo Matarazzo per Italiani nel Mondo” foi criado pelo empresário e ex-embaixador Andrea Matarazzo, com apoio da associação Promo Brasile-Italia, presidida por Giacomo Guarnera, e será entregue anualmente a personalidades ítalo-descendentes que tenham se destacado no exterior.

“Quando fui embaixador na Itália [2001-2002], percebi que os italianos não valorizavam tanto esse imenso potencial que eles têm aqui. Eu via muita surpresa quando falava da dimensão do Brasil”, disse Matarazzo em entrevista à ANSA.

O ex-embaixador é sobrinho-neto do empresário e mecenas Ciccillo Matarazzo (1898-1977), que fundou o Museu de Arte Moderna (MAM) e a Bienal de São Paulo, e sobrinho-bisneto de Francesco Matarazzo (1854-1937), imigrante italiano que criou o maior conglomerado industrial da América Latina à época.

O lançamento do prêmio coincide com as comemorações pelos 150 anos da imigração italiana no Brasil e, segundo Matarazzo, a iniciativa é uma “forma de valorizar os corajosos que navegaram 12 mil quilômetros em navios a vela e aproximar empresarialmente e culturalmente os dois países”.

O homenageado em 2024 será o bilionário do agronegócio Rubens Ometto, presidente da gigante do setor de açúcar e álcool Cosan e bisneto de Antonio Ometto, italiano de Pádua que migrou ao Brasil em 1887.

Ele foi escolhido por um júri formado pelos embaixadores do Brasil em Roma, Renato Mosca, e da Itália em Brasília, Alessandro Cortese, pelo cônsul-geral italiano em São Paulo, Domenico Fornara, e por representantes da comunidade ítalo-brasileira.

“Ser descendente de italianos sempre me orgulhou muito. Da mesma forma que meus antepassados, a criatividade e a inovação são o que me movem. Por isso fiquei muito honrado por ser o primeiro italiano no mundo a receber o Prêmio Ciccillo Matarazzo”, afirmou Ometto.

A cerimônia ocorrerá na noite de 6 de maio, na Embaixada do Brasil em Roma, quando o empresário receberá um troféu em bronze e aço criado pela artista ítalo-brasileira Maria Bonomi. No dia seguinte, Ometto fará um pronunciamento na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados da Itália. (ANSA).