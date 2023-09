Repórter Clayton Conservani é demitido da Globo após 27 anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/09/2023 - 10:02 Compartilhe

O jornalista e repórter Cleyton Conservani não faz mais parte do quadro de funcionários da TV Globo. Em entrevista ao F5, ele revelou ter sido demitido na quinta-feira, 31, após 27 anos na emissora, onde cobriu esportes radicais e expedições pelo mundo.

“Estamos mudando nossa forma de trabalho, fui desligado hoje, mas volto a produzir em março. Tudo muito bem conduzido, mas fico livre para avaliar propostas, estou muito forte e saudável para seguir minhas expedições pelo planeta”, disse Conservani.

“Durante os 27 anos no grupo Globo conheci todos os continentes. Cruzei desertos em ultramaratonas, mergulhei em cavernas, escalei algumas das maiores montanhas do mundo, sobrevivi a um terremoto no Nepal, me arrisquei um bocado para fazer o que eu amo (…). É uma nova fase onde posso dizer sim para novas oportunidades, realizar sonhos e ter liberdade para escolher”, completou o profissional.

De acordo com o veículo, Cleyton Conservani já estaria negociando com a produtora Play9, de Felipe Neto e do ex-executivo da Globo João Pedro Paes Leme.

