Gabi Luthai desabafa sobre ‘encerrar ciclos’ e levanta suspeita de separação

Recentemente, Gabi Luthai desabafou nas redes sociais sobre a importância de encerrar alguns “ciclos” e aprender a se amar. Isso fez com que alguns fãs especulassem sobre o fim do casamento da cantora com Teo Teló.

Como aconteceu:

A cantora publicou nos stories do Instagram um trecho de uma das suas composições, em que afirma que “há tempos eu tenho falado de minhas insatisfações (…) só não viu quem não quis”;

Depois, Gabi disse que não havia “percebido o quanto a música” falava sobre ela mesma. “Parece que meu eu-lírico fala antes da versão moldada que eu criei”, acrescentou, em referência à música que fala sobre o fim de um relacionamento que não tem mais volta;

A cantora ainda destacou que não se tratava de uma jogada de marketing para divulgar suas novas canções, era apenas ela começando a se expressar. “Não está fácil, mas estou chegando lá.Está doendo, mas tem ciclos que precisam chegar ao fim para que novos comecem”, completou;

Gabi Luthai e Teo Teló, irmão de Michel Teló, se casaram em setembro de 2022, em uma cerimônia realizada no interior de São Paulo;

Importante ressaltar que o casal ainda não falou abertamente sobre a suposta separação.

