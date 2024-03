Filho de Luva de Pedreiro e Távila Gomes nasce em Recife: ‘Maior presente chegou’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/03/2024 - 21:44 Para compartilhar:

Luva de Pedreiro usou as redes sociais, na noite desta quinta-feira, 7, para anunciar a chegada do seu filho, Davi, fruto de seu relacionamento com a também influenciadora Távila Gomes.

A criança nasceu por meio de uma cesárea na Maternidade Santa Joana, em Recife, Pernambuco, na última terça-feira, 5, mas somente agora Iran Ferreira, nome verdadeiro de Luva de Pedreiro, comunicou aos seguidores.

“O momento mais feliz das nossas vidas, nosso maior presente chegou, seja bem-vindo Davi Cristiano Ronaldo!”, comemorou ele na legenda da publicação no Fesd com os primeiros registros do menino.

Luva, que planejava dar ao menino o nome de Cristiano Ronaldo da Gama Laurino Santana, mudou de ideia ao final da gestação. Porém, como prometido, ele homenageou seu principal ídolo na criança.

O influenciador esteve ausente na reta final da gravidez, mas acompanhou a ex-namorada no hospital para ver a chegada de seu filho ao mundo.

Távila e Luva anunciaram o romance em abril de 2023 e em agosto do mesmo foi divulgada a gravidez nas redes sociais. Mas o casal, que viveu cercado de polêmicas, rompeu o relacionamento em dezembro.

