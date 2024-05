Madonna encerra a turnê mundial de ‘The Celebration Tour’ no Rio de Janeiro com o maior show de sua carreira 

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/05/2024 - 21:13 Para compartilhar:

Muita expectativa e ansiedade, mas falta pouco para o dia 4 de maio de 2024. Nesta data, o maior ícone pop do mundo tem uma apresentação histórica na praia de Copacabana. Encerrando mundialmente a “The Celebration Tour“, Madonna comemora também com os fãs seus 40 anos de carreira e entrega como presente um show gratuito na maior pista de dança do mundo.

De acordo com os organizadores, esse será o maior show da artista feminina mais vendida de todos os tempos, um concerto inesquecível em um dos cenários mais bonitos do mundo.

O palco terá dimensões grandiosas – o dobro do tamanho do palco usado da turnê mundial, que aconteceu em arenas e estádios. Serão 812 metros quadrados, com 24 metros de frente e pé direto de 18 metros até o teto. A cantora tem três passarelas por onde anda e dança durante a apresentação. A passarela central tem 22 metros de extensão e as laterais 20 metros cada.

Os organizadores reforçam que essa estrutura está sendo construída com 2,40 metros de altura do chão, permitindo a visão do público que estiver na praia.

Convidado especial

Diplo será o convidado especial, fazendo a abertura do evento, que deve acontecer às 20h. Amante do funk carioca, Diplo já trabalhou com diversos artistas como Deize Tigrona, Pabllo Vittar, Anitta e Bonde do Rolê. Nascido no Mississipi e criado no estado da Flórida, sua carreira teve início há cerca de 20 anos no Hollertronix, clube noturno na Filadélfia. Três vezes vencedor do Grammy Awards, Diplo colaborou com as maiores estrelas do mundo. Suas gravadoras Mad Decent e Higher Ground trabalham com uma diversidade de gêneros e artistas, e atuam com uma editora e vários projetos de livros, filmes e TV.

Produção

A produção do show no Brasil é da Bonus Track, que tem como sócios Luiz Oscar e Luiz Guilherme Niemeyer, com forte experiência na realização de eventos grandiosos no país e de repercussão internacional.

A apresentação receberá o Selo de Reconhecimento concedido pelo Ecad. Criado em 2023, o selo se destina a reconhecer festivais e eventos que adotam boas práticas de valorização da música, por meio do pagamento de direito autoral aos criadores, uma iniciativa em prol dos compositores.

Patrocinadores

O Itaú Unibanco Apresenta o projeto, que tem também patrocínio da Heineken. O Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura do Rio de Janeiro apoiam e são importantes parceiros cientes do forte impacto do show no Turismo e na Economia, além de levar a imagem do Rio para o mundo. O projeto tem ainda o apoio de Deezer, Eventim, Absolut e Stanley.

Transmissão pela TV

O show será exibido pela TV Globo, pelo Multishow e pelo Globoplay, que terá sinal aberto para não assinantes logados. A transmissão do show tem direção geral de Pedro Secchin e direção de gênero de Raoni Carneiro. O desenho de captação do show está sendo concebido em parceria com Jonas Akerlund, diretor sueco, colaborador de longa data da cantora.

The Celebration Tour

A turnê foi lançada em outubro de 2023 em Londres, com um recorde de seis shows esgotados no The O2. Passando por 15 países, o show não só recebeu ótimas críticas de fãs e da imprensa, mas também é uma prova da carreira inovadora de Madonna e de seu impacto contínuo na cultura.

A The Celebration Tour é uma experiência única e conta com o convidado especial Bob the Drag Queen, também conhecido como Caldwell Tidicue.

Com referências ao início da carreira de Madonna, como uma artista esforçada que mora na cidade de Nova York, ao seu sucesso meteórico, passando por dificuldades pessoais e profissionais até o despertar espiritual, o show captura o passado do ícone pop enquanto olha para o futuro. A turnê tem direção do colaborador de longa data Jamie King e direção musical de Stuart Price. O setlist traz sucessos como “Nothing Really Matters”, “Open Your Heart”, “Like A Prayer”, “Into the Groove” e “Crazy For You”.

A performance apresenta coreografia hipnotizante, figurinos ousados e seu palco mais elaborado até hoje, desenhado por Stufish.

A turnê em números

4 Décadas de sucessos

330 milhões de álbuns vendidos – a artista feminina mais vendida de todos os tempos

1 Drag queen extraordinária – Bob, The Drag Queen

24 artistas no palco

8ª Turnê em parceria com o diretor Jamie King

45 Baús de figurinos

17 figurinos históricos recriados

Cerca de 200 profissionais da equipe viajam com a artista – 25 atuando no departamento de figurinos

40 pares de luvas de boxe