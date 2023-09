Namorada de Luva de Pedreiro responde seguidores e dá detalhes sobre relacionamento e gravidez

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/09/2023 - 10:55 Compartilhe

Távila Gomes, de 26 anos, namorada do Luva de Pedreiro, de 21, abriu o seu Instagram, e também uma caixa de perguntas na noite deste último sábado, 9, respondendo a uma série de dúvidas de seguidores sobre o relacionamento com o influencer brasileiro e também sobre sua gravidez.

Questionada sobre ter engravidado por interesse, Távila respondeu: “Ninguém sabe quase nada da nossa vida, vocês estão sabendo 1% só agora e porque a gente quis compartilhar. Por quatro meses a gravidez não vazou, daí tirem as conclusões”.

Ainda sobre o assunto, Távila confessou que jamais imaginou que poderia estar grávida, e ao ser questionada se havia feito vídeo descobrindo a novidade, ela foi direta: “Não, porque eu fiz o teste imaginando que iria dar negativo, fui pega de surpresa, mesmo Iran falando que já sentia que eu estava grávida”.

Na sequência, comentou sobre como tem sido esses primeiros meses da gravidez: “O primeiro trimestre foi bem difícil, enjoei muito (todo mundo dizia que ia ser menina por isso), fui algumas vezes para emergência porque passava muito mal. Hoje só fico enjoada se passar muito da hora de comer”.

Por fim, ela responde como conheceu o Luva de Pedreiro: “[Nos conhecemos] na Farofa da Gkay do ano passado. Eu estava trabalhando na organização do evento quando ele me viu, daí foram meses até a gente se encontrar e se conhecer finalmente”.

Iran e Távila moram juntos há alguns meses, após engatarem um relacionamento mais firme, e que teve seu início durante uma das famosas festas ‘Farofa da Gkay’.

