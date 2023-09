Saiba quem é Távila Gomes, namorada de Luva de Pedreiro

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/09/2023 - 5:42 Compartilhe

Recentemente, o influenciador Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, revelou que será pai. Neste domingo, 3, aconteceu o chá-revelação do bebê, que será um menino. Com as publicações do evento, Távila Gomes, a namorada de Luva, chamou atenção de internautas.

Ela e o influenciador mantêm um relacionamento longe da mídia. Agora, o casal espera Cristiano Ronaldo, bebê que será batizado em homenagem ao jogador português. Távila já está no quinto mês de gestação, de acordo com Iran.

Natural de Patos (PB), a moça tem 27 anos — sete a mais do que o namorado, de acordo com o “O Globo” —, e é formada em Biologia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Em seu Instagram, ela já publicou diversos stories em viagens nacionais e internacionais ao lado do influenciador.

Veja:

