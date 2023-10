‘Estou arrasada’, diz mãe de Alok e cofundadora do Universo Paralello sobre ataque em Israel

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/10/2023 - 10:30 Compartilhe

A DJ Ekanta Jake, mãe de Alok e uma das fundadoras do festival Universo Paralello, falou sobre os recentes acontecimentos em Israel. Em publicação feita na última segunda-feira, 9, ela disse estar “arrasada”.

+ Alok diz que descobriu que pai estava em Israel pela internet e entrega ‘pouco convívio’ com ele

“A música sempre me proporcionou momentos incríveis de união, amor, felicidade e positividade. Acontecimentos desumanos como este me deixaram profundamente entristecida”, escreveu a DJ.

“Estou arrasada com tudo que está acontecendo em Israel. Não tenho palavras pra descrever o sentimento de dor de ter tantos de nós mortos, sequestrados, torturados. Que tristeza! Que tragédia. Todas as minhas orações para os desaparecidos, para o povo da região que é vítima dessa guerra e para os familiares que estão enfrentando muita dor neste momento”.

“Na alquimia da tristeza nos cabe a união pela paz e a luta pela dança da Vida”, finalizou.

O ex-marido de Ekanta e também fundador do festival, Juarez Petrillo (DJ Swarup), estava em um dos festivais atacados pelo Hamas em Israel. Segundo Bhaskar, que também é DJ e filho do ex-casal, Juarez está seguro, já fora do território israelense.

Alok também publicou um depoimento emocionado nesta terça-feira, 10, em que desabafava sobre a situação. “Meu pai estava no evento, prestes a se apresentar quando começou um bombardeio ali e o evento foi interrompido. Todo mundo saiu correndo. Meu pai também saiu correndo, conseguiu entrar em um carro e sair de lá. O carro de trás, com conhecidos dele, foi baleado”, contou.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias