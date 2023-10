Alok diz que descobriu que pai estava em Israel pela internet e entrega ‘pouco convívio’ com ele

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/10/2023 - 9:29 Compartilhe

Alok, de 32 anos, usou as redes sociais para falar sobre a situação de seu pai, Juarez Petrillo, DJ que tocaria em um festival no sul de Israel quando começaram os primeiros ataques do grupo extremista Hamas.

Visivelmente emocionado com a situação, o artista confessou que só descobriu que o pai corria perigo por meio da internet, e entregou ter pouco convívio com ele.

“Eu já saí de casa faz mais de 15 anos. Infelizmente, tenho pouco convívio com meu pai. Meu pai toca, é DJ, então, está sempre viajando pelo mundo, eu também. Ele não sabe onde eu estou, também não sei onde ele está. Eu descobri que ele estava lá através da internet”, confessou.

“Eu até queria ter mais convívio com meu pai… Tudo o que eu queria agora é poder… Meu pai está bem, seguro. Ele chegou em Tel Aviv ontem [9] e está fazendo todo o esforço para voltar para o Brasil”, seguiu.

“Tudo o que eu quero agora é abraçar ele, acolher ele. Mas, infelizmente, muitas pessoas não vão poder fazer isso”, completou o artista, em meio às lágrimas.

