Conab e Itaipu firmam parceria para reforma de armazéns públicos no PR e em MS

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e a Itaipu Binacional firmaram uma parceria para reforma e modernização dos armazéns da companhia no Paraná e em Mato Grosso do Sul. As unidades contempladas no acordo são os armazéns de Ponta Grossa, Cambé e Rolândia, no Paraná, e em Maracaju (MS), informou a Itaipu em nota. Nesta segunda-feira, durante ato no Show Rural Coopavel, feira agropecuária que começou nesta segunda-feira, 5, em Cascavel (PR), a Conab, a Itaipu e representantes dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura assinaram uma carta de interesse para a parceria.

Os valores envolvidos na parceria não foram detalhados pela Conab ou pela Itaipu. O acordo está em fase de entendimento inicial, segundo a assessoria da Conab.

A parceria vai possibilitar a reforma, modernização e aumento da capacidade dos armazéns da Conab nos dois Estados, segundo o presidente da companhia, Edegar Pretto.

“O governo passado fechou 27 unidades armazenadoras da Conab. Isso gerou um déficit de quase 500 mil toneladas na nossa capacidade de estoque. Agora, após essa parceria com a Itaipu, nós vamos começar a recuperar tudo isso”, disse Pretto em uma rede social.

A Conab iniciou no passado um processo de diagnóstico da situação de seus 64 armazéns próprios e reforma das unidades para ampliação da capacidade estática de armazenagem, hoje estimada em 1,6 milhão de toneladas.

De acordo com o diretor de Coordenação da Itaipu Binacional, Carlos Carboni, os investimentos que serão feitos pela hidrelétrica na Conab terão foco em garantir segurança alimentar e assegurar condições aos produtores e cooperativas de estocarem os produtos e comercializarem em condições favoráveis.

