Caso Rodrigo Simas: psicólogo analisa dificuldade que o ator teve em revelar bissexualidade

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 24/01/2024 - 14:40 Para compartilhar:

Na noite de terça-feira, 23, o ator Rodrigo Simas, 32, foi o convidado do programa “Na Piscina com Fê Paes Leme”, do GNT. Na atração, ele, que estará na segunda fase do remake da novela das nove “Renascer”, da TV Globo, abriu o coração e relatou os desafios que enfrentou ao se assumir bissexual, no início do ano passado.

+Preocupado após assumir bissexualidade, Rodrigo Simas namora atriz famosa e é irmão de galãs

+Mãe de três, influenciadora e empresária: qual o valor da fortuna de Virginia?

“Eu demorei pra entender que eu era bi por não saber que tudo bem ser bi. Não é ficar em cima do muro, entendeu? Que é uma orientação sexual e tá tudo certo”, disse Simas.

O galã ainda confessou que acreditava que não teria mais espaço na TV após a revelação. “Foi um processo pra mim, também… Era um lance que eu tinha, há dez anos atrás, por exemplo, de ‘Sou gay. Ah, não, sou hétero. Ah, não posso ser por causa da minha profissão, não vou ter mais papel…’. Tô falando de 10, 12 anos atrás”.

“Eu só tô sendo. As pessoas também têm essa dificuldade, que a gente vive numa sociedade muito hipócrita, das pessoas não poderem ser o que elas são. Simples! Aí o certo, né, o lugar religioso, social, que coloca da heteronormatividade, da família. Cada um tem o seu momento, a hora de você conseguir se expressar e ser”, completou.

Psicólogo analisa dificuldade que o ator teve em revelar bissexualidade

À IstoÉ Gente, o psicólogo Alexander Bez, que é especialista em relacionamentos pela universidade de Miami, ansiedade e síndrome do pânico pela Universidade da Califórnia, e em saúde mental, que fez uma análise sobre a dificuldade que Rodrigo Simas teve em revelar publicamente sua bissexualidade. Confira!

“A bissexualidade é uma orientação sexual válida, tão natural e legítima quanto qualquer outra. É fundamental reconhecer e respeitar a diversidade sexual, compreendendo que não existe uma única forma “certa” de expressar o afeto e o amor. Muitos indivíduos bissexuais enfrentam desafios significativos em termos de aceitação, tanto pessoal quanto social. É vital lembrar que a jornada para aceitar a própria bissexualidade pode ser complexa, e é aí que entra a importância do apoio psicológico”, começa Bez.

Aceitar a realidade

A aceitação de si mesmo desempenha um papel crucial na construção de uma saúde mental positiva, e o processo terapêutico pode auxiliar nesse caminho. Além disso, é crucial que a sociedade como um todo reconheça e respeite a bissexualidade, combatendo estigmas e preconceitos. Educação e conscientização são ferramentas poderosas para promover uma compreensão mais ampla da diversidade sexual e criar um ambiente que celebra a autenticidade de cada indivíduo.

Neste processo, é essencial lembrar que cada pessoa tem sua própria jornada, ritmo e narrativa. A aceitação da bissexualidade não é apenas um ato pessoal, mas um compromisso coletivo em criar uma sociedade mais inclusiva e compassiva. Em resumo, incentivo a reflexão, a empatia e o respeito. Ao aceitarmos e celebrarmos a bissexualidade, contribuímos para a construção de um mundo mais diverso, acolhedor e respeitoso para todos.

Carreira X Sexualidade

É crucial reconhecer que a carreira e a sexualidade são elementos intrínsecos à identidade de uma pessoa. Cada um desses aspectos pode influenciar e ser influenciado pelo outro, criando uma teia complexa de interações. Muitos indivíduos enfrentam desafios ao tentar equilibrar suas vidas profissionais e pessoais, especialmente quando se deparam com normas sociais e expectativas muitas vezes infundadas.

Quando a pessoa se sente confortável e autêntico em relação à sua orientação sexual, isso pode contribuir para uma maior autoconfiança e motivação no ambiente de trabalho. Por outro lado, questões não resolvidas relacionadas à sexualidade podem gerar estresse, ansiedade e até mesmo afetar o desempenho profissional.

Cada pessoa é única, e suas experiências, valores e objetivos devem ser considerados ao abordar a relação entre carreira e sexualidade. Os preconceitos e estigmas associados à diversidade sexual devem ser desafiados, criando um ambiente terapêutico seguro para que os indivíduos possam explorar e abraçar todas as facetas de sua identidade. É importante lembrar que a jornada de autodescoberta e integração desses aspectos pode levar tempo.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias