No remake de ‘Renascer’, Rodrigo Simas relata preocupação com carreira após revelar bissexualidade

O ator Rodrigo Simas, 32, abriu o coração em entrevista ao programa “Na Piscina com Fê Paes Leme”, do GNT, que foi ao ar na terça-feira, 23. Na atração, ele, que estará na segunda fase do remake da novela das nove “Renascer“, da Globo, relatou os desafios que enfrentou ao se assumir bissexual, no início do ano passado.

“Eu demorei pra entender que eu era bi por não saber que tudo bem ser bi. Não é ficar em cima do muro, entendeu? Que é uma orientação sexual e tá tudo certo”, disse Simas.

O galã ainda confessou que acreditava que não teria mais espaço na TV após a revelação. “Foi um processo pra mim, também… Era um lance que eu tinha, há dez anos atrás, por exemplo, de ‘Sou gay. Ah, não, sou hétero. Ah, não posso ser por causa da minha profissão, não vou ter mais papel…’. Tô falando de 10, 12 anos atrás”.

“Eu só tô sendo. As pessoas também têm essa dificuldade, que a gente vive numa sociedade muito hipócrita, das pessoas não poderem ser o que elas são. Simples! Aí o certo, né, o lugar religioso, social, que coloca da heteronormatividade, da família. Cada um tem o seu momento, a hora de você conseguir se expressar e ser”.

Rodrigo Simas também falou sobre o seu namoro de seis anos com a atriz Agatha Moreira: “Foi muito esquisito no início… Eu a chamava de maninha… Minha maninha mais nova […] Em 2018 a gente fez par numa novela de época, e a gente se divertiu muito, os dois solteiros, e, aí, a gente começou a aproveitar a vida, ser parceiro… De repente. Mas a gente demorou pra admitir que estava apaixonado um pelo outro.”

