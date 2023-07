Xuxa expõe ajuda de Michael Jackson em tentativa de carreira nos EUA: ‘Não foi a Marlene’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/07/2023 - 10:53 Compartilhe

“Xuxa, o documentário” estreou no dia 13 de julho, no Globoplay. A produção mostra a trajetória da artista na vida pessoal e profissional. Em um dos trechos, inclusive, a apresentadora relembra o marcante encontro com Michael Jackson, em 1990.

+ Xuxa relembra encontro com Michael Jackson e afirma que cantor queria ter filho com ela

Em participação no “Domingão com Huck”, para divulgar a produção, Xuxa disse que Michael foi quem a ajudou na tentativa de fazer carreira nos Estados Unidos. “Pô, foi o Michael Jackson quem me botou nos Estados Unidos, não foi a Marlene [Mattos], não”, declarou, se referindo a sua empresária da época.

“Ele tava muito querendo um filho e logo ele se casou com a filha do Elvis Presley [Lisa Marie]. E, depois, ele arrumou aquela enfermeira para gerar os filhos dele. Passou um tempo recebi uma mensagem dos empresários dele dizendo: ‘A América latina e América vão se juntar? Sim ou não?’… Nunca mais eu e Michael nos falamos. Depois soube pelo documentário que o [Thomas W.] Lynch, diretor do programa da Xuxa nos Estados Unidos, contou que o Michael falou para ele me conhecer. Não sabia disso”, detalhou Xuxa.

Apesar do apoio do Rei do Pop, a artista não conseguiu fazer sucesso nos Estados Unidos. Fora do Brasil, a apresentadora conquistou outros países da América do Sul e, na Europa, a Espanha.

Vale relembram que No “Mais Você”, no dia da estreia do documentário, Ana Maria Braga questionou a apresentadora sobre Michael querer ter um filho com ela; Xuxa confirmou a história.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias