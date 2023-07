Xuxa relembra encontro com Michael Jackson e afirma que cantor queria ter filho com ela

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/07/2023 - 8:26 Compartilhe

“Xuxa, o documentário” estreou nesta quinta-feira (13), no Globoplay. A produção mostra a trajetória da artista na vida pessoal e profissional. Em um dos trechos, inclusive, a apresentadora relembra o marcante encontro com Michael Jackson, em 1990.

+ Xuxa comenta reação de Junno ao assistir documentário sobre ela: ‘Chocado com as coisas que viu’

Xuxa comentou detalhes da ida à casa do Rei do Pop, na Califórnia, Estados Unidos. “Ele me convidou para ir para Neverland. Eu me lembro dele vindo, ele beijou minha mão… Aí ele disse: olha, eu já sei que você não come bicho, vamos comer? E tinha uma salada para mim, tinha tudo”, contou.

“Eu estava tão nervosa que quebrei aquele negócio do guardanapo. Ele me mostrou Neverland, me mostrou os bichos…”, completou.

No “Mais Você”, no dia da estreia do documentário, Ana Maria Braga questionou a apresentadora sobre Michael querer ter um filho com ela; Xuxa confirmou a história.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias