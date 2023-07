Vetada de documentário da Xuxa: relembre ‘briga’ de Sorvetão com a apresentadora

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 19/07/2023 - 13:47 Compartilhe

Por meio das redes sociais, o cantor Conrado fez um desabafo para falar sobre a ausência da esposa, Andréa Sorvetão, do documentário de Xuxa no Globoplay. Em 2021, a eterna Rainha dos Baixinhos e a ex-paquita romperam a amizade de 35 anos por conta de divergência política. Na produção, Sorvetão é citada apenas uma vez.

+Sexo anal, vibradores e casa de swing: veja revelações picantes feitas por Xuxa

+Xuxa e Marlene Mattos: psicóloga fala sobre os vários tipos de relações tóxicas

“Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós aqui seguimos vida normal. Nós estamos muito conscientes disso tudo. O Brasil vive um momento de divisão de opiniões, de esquerda e direita. A direita aceita muito mais o contrário”, disse Conrado.

“A esquerda não. A esquerda, se você não é do lado deles, você é contra eles e acabou. Eles agem dessa forma. É normal para eles isso. Nós temos que entender que o país está dividido. Nós estamos tocando a nossa vida, não se incomodem com isso. Está tudo bem por isso. Estamos focados na carreira, dispostos a mudar tudo, a correr atrás. Nós estamos bem com tudo isso. Quem vai voltar ao passado é quem vai lucrar com tudo isso”.

“Vocês vão descobrir coisas para caramba, vai ser muito interessante. Estamos super de boa com isso. É melhor estar do lado de Deus do que estar do lado do Rei”, completou o artista.

O que aconteceu entre Xuxa e Sorvetão? Tudo começou em junho de 2021, quando Andréa e Conrado compartilharam um vídeo pedindo patrocínio por serem “um casal hétero, cristão e tradicional”. O casal, que apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também revelaram terem porte de arma. Após o ocorrido, Xuxa parou de seguir a ex-paquita nas redes sociais. “Não esperava essa reação dela. Foi um choque”, disse Andréa em entrevista ao canal de Rica Perrone. “Espero que a gente possa se encontrar um dia e se entender. Se ela tivesse me mandado mensagem no dia que postamos o vídeo, eu tinha tirado. Mas a mensagem dela só chegou cinco dias depois, quando já estava viralizado. Ela não mandou para mim, mandou no grupo das Paquitas mais velhas que temos. Até então ainda não tinha caído minha ficha”, continuou. “Foi uma briga de viés político”, comentou Conrado. “Ela nos ajudou financeiramente quando precisamos, pagou a escola da nossa filha. Ela trouxe a gente de volta para o Rio e nos botou no apartamento dela”, disse a ex-paquita. “Entrou a pandemia, a gente não tinha dinheiro nem para pagar o condomínio. Ficamos sete meses lá e só nos mudamos porque pintou um imóvel de herança no Recreio. Xuxa havia feito um contrato de quatro anos, para você ver como ela é generosa. Saímos de lá para ela poder alugar”, finalizou o cantor. Excluída do grupo de paquitas Devido a ‘briga’ política, Sorvetão foi expulsa do grupo com paquitas no WhatsApp durante o período eleitoral do ano passado. A informação foi confirmada pela ex-paquita Lana Rhodes em entrevista ao podcast ‘Barba Cast’. “A gente só tirou uma integrante que a gente não queria mais. Ponto… Por que não dá para você ter diálogo com uma pessoa que não tem diálogo”, disse Lana. “Você pode votar em quem você quiser. Mas se você quer uma relação com pessoas humanistas, você precisa, minimamente, ou respeitar ou ser. E aí começou a rolar uma falta de respeito. E a gente disse: ‘falta de respeito não rola. Se retire, por favor’”. “O posicionamento social que a Andréa e o marido se propuseram na época da eleição, para mim foi agressivo. Eu não concordo com nada. Tanto que hoje eu não tenho mais interesse. Não estou aqui para julgar nem apontar o dedo para ninguém, então, o que eu faço é me afastar”, finalizou Lana Rhodes.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias