‘É melhor estar do lado de Deus’, diz Conrado sobre exclusão de Sorvetão do documentário de Xuxa

O cantor Conrado fez um desabafo em suas redes sociais para falar sobre a ausência da esposa, Andréa Sorvetão, do documentário de Xuxa no Globoplay. Em 2021, a eterna Rainha dos Baixinhos e a ex-paquita romperam a amizade de 35 anos por conta de divergência política. Na produção, Sorvetão é citada apenas uma vez.

“Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós aqui seguimos vida normal. Nós estamos muito conscientes disso tudo. O Brasil vive um momento de divisão de opiniões, de esquerda e direita. A direita aceita muito mais o contrário”, disse Conrado.

“A esquerda não. A esquerda, se você não é do lado deles, você é contra eles e acabou. Eles agem dessa forma. É normal para eles isso. Nós temos que entender que o país está dividido. Nós estamos tocando a nossa vida, não se incomodem com isso. Está tudo bem por isso. Estamos focados na carreira, dispostos a mudar tudo, a correr atrás. Nós estamos bem com tudo isso. Quem vai voltar ao passado é quem vai lucrar com tudo isso”.

“Vocês vão descobrir coisas para caramba, vai ser muito interessante. Estamos super de boa com isso. É melhor estar do lado de Deus do que estar do lado do Rei”, completou o artista.

