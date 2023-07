Sexo anal, vibradores e casa de swing: veja revelações picantes feitas por Xuxa

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 18/07/2023 - 14:44 Compartilhe

Xuxa para maiores! A apresentadora, 60, que recentemente lançou seu documentário no Globoplay, está dando o que falar ao fazer revelações sobre sua vida íntima. Pedido inusitado na hora ‘H’, usar chocolate para compensar a falta de sexo, foram algumas das histórias relatadas por Xuxa para divulgar o projeto.

A IstoÉ Gente relembra que essa não foi a primeira vez que a eterna Rainha dos Baixinhos falou sobre assuntos picantes publicamente. Confira abaixo!

Casa de swing

Em entrevista ao programa ‘Saia Justa’, do GNT, Xuxa disse que tem o desejo de conhecer uma casa de swing.

As casas de swings é um local liberal entre casais. Nos ambientes possuem um espaço com pista de dança, luz negra, bar, quartos temáticos e camas extras. O ambiente é propício para casais experimentarem de tudo um pouco, como a troca de parceiros, entre outros fetiches sexuais.

Vibradores

“Acho que se eu transasse com o Junno, meu atual, com a experiência que eu tinha aos 17 anos eu não teria dado valor. A maturidade faz a gente dar mais valor. Antes eu fazia sexo, hoje eu faço amor, sexo, eu trepo… Faço todos os nomes que se dá para uma relação, porque me permito a isso”, disse Xuxa, em entrevista ao canal de Sabrina Sato no YouTube.

A loira ainda enalteceu o uso de vibradores: “Brinquedinho é uma coisa que tem que ter sempre para o homem e a mulher, para se conhecerem. Para um relacionamento durar, tem que fazer o que todo mundo faz e depois inventar, criar, descobrir outras coisas, ver vídeos”, declarou.

Sexo em público

Em seu extinto programa que comandava na Record TV, Xuxa confessou que já transou em espaços públicos. “Ué, já sim gente. Já fiz sim, mas não preciso entrar em detalhes. E não foram poucas vezes, foram muitas”, afirmou, ressaltando que “quando a gente gosta da pessoa a gente faz tudo”.

Sobre os locais mais incomuns em que já chegou ao orgasmo, ela citou alguns exemplos: no banheiro, carro, na praia e até no jetski.

“Todos os cantinhos de todos os banheiros que eu tive. Marco território que nem cachorro. Todos os cantos são lugar para namorar”, relatou.

Sexo anal

No “Lady Night”, programa comandado por Tatá Werneck, na Globo, Xuxa falou da prática do sexo anal. “Não imaginava dar atrás, hoje em dia vale tudo. Todo dia é dia de voar. Portas e janelas abertas para a nave”, declarou a artista, que também disse curtir carícias na parte de trás além da penetração.

Chocolate para compensar a falta de sexo

Em entrevista ao Gshow, a apresentadora contou como fazia para compensar a falta de sexo aos 20 e poucos, idade que, como disse ela, estava com “hormônios à flor da pele”.

“Aquela época com meus 20 e tantos anos, com os hormônios à flor da pele, não aproveitei. Tinha muita gente que queria ficar comigo, mas tinha muito medo de chegar perto de mim”, disse.

“Sasha, namora muito, dá muito. E ela falou: ‘Mãe, não fala assim, não fala isso para os filhos’. Mas eu tinha que falar, eu precisava que ela fizesse o que eu não fiz, né?, brincou a eterna Rainha dos Baixinhos. Xuxa revelou que o segredo para avaliar a falta de sexo era comer chocolate: “Comia chocolate toda hora. Ser chocólatra ajudou muito. Dá uma aliviadinha para quem tem fogo.”

Pedido inusitado durante sexo

Na noite de segunda-feira, 17, Xuxa relembrou um pedido inusitado que lhe fizeram na hora do sexo. “Uma vez eu fui ter relação com um cara e ele falou pra mim: canta ‘Quem Quer Pão?’”, revelou ela, no programa ‘Papo de Segunda’.

Na sequência, João Vicente, apresentador do programa, questionou se a loira realizou o desejo do parceiro: “Não cantei, João. Nem Lua de Cristal”, respondeu.





Xuxa ainda fez outras revelações envolvendo fetiches: “Teve uns que já botavam meu cabelo para cima para fazer chuca, ou seja, realmente…Eles achavam que me conheciam muito, e de repente até conheciam, era aquilo o que eu tinha para mostrar”, finalizou.

