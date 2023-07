Tráfego total de passageiros cresce 39,1% em maio ante igual mês de 2022, aponta Iata

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/07/2023 - 9:04 Compartilhe

O tráfego total de passageiros, medido em receita por passageiro-quilômetro ou RPKs, aumentou 39,1% em maio, em comparação com o mesmo mês do ano passado, informou nesta quinta-feira a Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata). Globalmente, o tráfego está agora em 96,1% dos níveis de maio de 2019 (pré-pandemia).

Segundo a entidade, o tráfego doméstico em maio aumentou 36,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. O tráfego doméstico total ficou 5,3% acima do nível de maio de 2019. Este é o segundo mês consecutivo que o tráfego doméstico supera os níveis antes da covid-19.

O tráfego internacional, por sua vez, aumentou 40,9% em relação a maio de 2022, com todos os mercados registrando forte crescimento, liderados mais uma vez pelas operadoras da região Ásia-Pacífico. Os RPKs internacionais atingiram 90,8% dos níveis de maio de 2019, com as companhias aéreas do Oriente Médio e da América do Norte excedendo os níveis pré-pandêmicos.

A taxa de ocupação total da indústria subiu para 81,8%, liderada pelas operadoras norte-americanas em 86,3%.

Regiões

As companhias aéreas da Ásia-Pacífico tiveram um aumento de 156,7% no tráfego de maio de 2023 em comparação com igual mês do ano passado, mantendo o impulso muito positivo desde o levantamento das restrições de viagem restantes na região no início deste ano. A capacidade aumentou 136,1% e a taxa de ocupação subiu 6,4 pontos porcentuais, para 80,0%.

As operadoras europeias registraram um aumento de tráfego de 19,8% na mesma base de comparação. A capacidade aumentou 14,2% e a taxa de ocupação aumentou 3,9 pontos porcentuais, para 84,4%.

As companhias aéreas do Oriente Médio registraram um aumento de tráfego de 30,8% em comparação com maio do ano anterior. A capacidade aumentou 25,0% e a taxa de ocupação subiu 3,6 pontos porcentuais, para 80,2%. A Iata destaca que a região lidera a recuperação com o tráfego de maio 17,2% acima dos níveis de 2019.

O tráfego das operadoras norte-americanas aumentou 31,0% em maio de 2023 em relação ao período de 2022, com a capacidade crescendo 23,2% e a taxa de ocupação subindo 5,1 pontos porcentuais, para 85,1%, a maior entre as regiões.

As companhias aéreas latino-americanas tiveram um aumento de tráfego de 26,3% em comparação com o mesmo mês de 2022. A capacidade de maio aumentou mais rapidamente (+27,3%) e a taxa de ocupação caiu 0,7 ponto porcentual, para 83,8%. A região foi a única a ter crescimento de capacidade superior ao crescimento de tráfego no mês.

O tráfego das companhias aéreas africanas, por sua vez, aumentou 45,2% em maio de 2023 em relação ao ano anterior. A capacidade de maio cresceu 44,2% e a taxa de ocupação subiu 0,5 ponto porcentual, para 68,8%, a menor entre as regiões.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias