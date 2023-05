Tata Werneck lembra 2 anos sem Paulo Gustavo: ‘Vamos te amar sempre’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/05/2023 - 9:23 Compartilhe

Tata Werneck prestou uma linda homenagem a Paulo Gustavo para lembrar dois anos sem o humorista. Nesta quinta-feira (4), a atriz e apresentadora compartilhou, em sua conta no Instagram, registros ao lado do amigo, que faleceu vítima da Covid-19.

Logo nas primeiras horas do dia, Tata fez questão de relembrar o aniversário de falecimento do ator e declarar a falta que sente do amigo.

“Dois anos que a gente entendeu que vc era cometa. Tua ausência é forte. Mas tua presença é mais”, escreveu ela na legenda da publicação com um compilado de vídeos divertidos ao lado do artista. “Eu lembro de você todo dia. Vamos te amar sempre!”, concluiu.

Paulo Gustavo ficou internado por complicações da Covid-19 e faleceu em 4 de maio de 2021.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tata Werneck (@tatawerneck)

