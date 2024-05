Bruno Mars confirma 4 shows no Brasil em 2024; confira datas

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/05/2024 - 17:04 Para compartilhar:

Bruno Mars confirmou seu retorno ao Brasil ainda em 2024, onde fará quatro apresentações no segundo semestre. Os detalhes foram divulgados nesta quinta-feira, 2, pela produtora de eventos Live Nation, desfazendo o mistério lançado um dia antes, com cartazes espalhados por diferentes cidades do país com a frase e “the return of Bruninho” (o retorno de Bruninho).

Se liga na agenda!

No dia 4 de outubro, Bruno se apresentará no Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos;

Dias 8 e 9, ele fará show em São Paulo, no Estádio MorumBIS;

Já no dia 17 ele se apresenta em Brasília, na Arena BRB Mané Garrincha.

Clientes Santander terão pré-venda exclusiva entre os dias 6 e 7 de maio. Para o público geral, a venda começa no dia 8 de maio.

Os ingressos estarão disponíveis no site da Ticketmaster e nas bilheterias oficiais do evento (sem taxa de serviço).

Os valores variam entre R$ 235 e R$ 1.250.

Vale lembrar que em setembro do ano passado, Bruno foi o protagonista do festival “The Town”, em São Paulo, que contou com duas apresentações.

Foi também no festival que ele apresentou aos brasileiros o apelido “Bruninho”.

Confira valor dos ingressos para o Estádio MorumBIS, em SãoPaulo:

