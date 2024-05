Federarroz monitora situação em lavouras do cereal no RS

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/05/2024 - 16:54 Para compartilhar:

São Paulo, 2 – A Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz) informou que monitora a situação das lavouras do Estado, por causa das fortes chuvas que ocorrem nesta semana em todas as regiões gaúchas.

Conforme comunicado da Federarroz para os produtores rurais, “tendo em vista as torrenciais chuvas que assolam o Estado do Rio Grande do Sul, bem como a existência de prognósticos meteorológicos indicando elevados volumes de chuvas para os próximos dias, informa que está, permanentemente, monitorando a situação de cada região produtora, colocando, desde já, seu corpo operacional à disposição dos produtores rurais do Estado”.