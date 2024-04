STJD reavalia processo e Alef Manga tem seu retorno ao Coritiba adiado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/04/2024 - 20:10 Para compartilhar:

Ainda não vai ser desta vez que a suspensão do atacante Alef Manga vai ter uma definição. Nesta quinta-feira, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva evitou avaliar o caso e, assim, a punição do jogador segue valendo.

José Perdiz, presidente do órgão, esteve reunido com o advogado do atleta, Lecy Leonardo, no Rio. No encontro, ele solicitou mais tempo para poder apreciar o processo. O atacante foi um dos punidos pelo tribunal como desdobramento das investigações da Operação Penalidade Máxima.

A tese da defesa de Alef Manga trabalha na linha de transformar a punição em uma doação de 60 cestas básicas e multa, ou seja, uma pena social. Alef Manga foi punido com suspensão de 360 dias. O prazo se esgota no mês de agosto.

Entre os pedidos de Perdiz para a definição do caso, está a análise de casos internacionais que tiveram uma situação parecida ao que solicita a defesa do jogador.

O adiamento da definição e a consequente manutenção da suspensão de Alef Manga tira o atleta da preparação da equipe paranaense para o início da Série B do Campeonato Brasileiro.

Nas últimas semanas, o centroavante vem treinando nas dependências do clube, mas em horários diferentes do elenco principal.

