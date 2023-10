Sophia Valverde detalha cirurgia para retirada do nódulo da mama e alerta sobre diagnóstico precoce

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/10/2023 - 20:22 Para compartilhar:

A atriz Sophia Valverde, 18 anos, falou aos seus seguidores no Instagram, na última terça-feira, 17, sobre a cirurgia a que foi submetida no ano passado para a retirada de um nódulo da mama.

Ela aproveitou o Outubro Rosa – movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama – para fazer um alerta sobre a importância do autocuidado.

A jovem, famosa por trabalhos em novelas como ‘Chiquititas’ (SBT, 2013/2015) e ‘As Aventuras de Poliana’ (SBT, 2018/2020), foi operada quando tinha apenas 16.

“No Réveillon de 2021 para 2022, eu estava no Rio de Janeiro. Passando protetor solar, percebi que tinha um caroço no meu peito esquerdo do tamanho de uma bolinha de gude. Assim que voltei pra São Paulo, procurei um mastologista pra saber o que poderia ser. Em fevereiro de 2022, fiz um exame punção. Como o nódulo continuava a crescer, foi indicada a cirurgia para a retirada. Em maio de 2022, fiz a retirada do nódulo que já estava com 6 centímetros, era igual a uma bola de tênis”, revelou ela.

De acordo com a atriz, a biópsia apontou que o tumor não era cancerígeno.

“Ainda com 16 anos, tive um nódulo. Era um fibroadenoma, um tumor de mama não-cancerígeno que ocorre mais frequentemente em mulheres jovens. Venho aqui para dizer que é super importante todos estarem juntos no Outubro Rosa, que tem o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade”, contou a atriz, que em breve estará nos cinemas com o filme Turma da Mônica Jovem.

Para finalizar, Sophia fez o alerta aos seus seguidores sobre a importância de ficar atento à saúde.

“Vamos nos cuidar! A detecção precoce pode salvar a sua vida.”

