Simony comenta decepção com série sobre Balão Mágico: ‘Pessoas foram escrotas’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/07/2023 - 7:48 Compartilhe

Estreou na quarta-feira, 12, no Star+, a série “A Superfantástica História do Balão Mágico“, sobre o antigo grupo infantil A Turma do Balão Mágico (1982-1986), que tinha Simony como integrante. No Instagram, a cantora questionou a opinião do público sobre o título e fez um breve desabafo, lamentando alguns depoimentos expostos na produção.

Segundo o “Notícias da TV”, Simony prometeu dar seu parecer completo sobre o documentário em breve. “Confesso que muitas falas me decepcionaram, que pessoas foram escrotas. Depoimentos de pessoas que nunca conviveram comigo. Esse diretor que até então eu tinha o maior carinho, porque minha mãe me blindou das coisas horríveis que ele nos fez”, adiantou.

A cantora também lamentou que seus tios e avô não estão mais vivos para se defender. “Eu peço desculpa a vocês, não sabia que de uma história tão linda fariam isso”, finalizou.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias