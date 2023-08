‘Show do século’ de Alok conta com drones, fogos, pirâmide de 30 metros e homenagem a Mc Marcinho

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/08/2023 - 11:41 Compartilhe

A apresentação do DJ Alok na praia de Copacabana (RJ) para o “Show do século”, na noite de sábado, 26, contou com drones, fogos, uma pirâmide de 30 metros e homenagem ao Mc Marcinho, que morreu após sofrer falência múltipla dos órgãos.

O que aconteceu:

O evento foi gratuito e teve como objetivo comemorar os 100 anos do Hotel Copacabana Palace;

Durante a apresentação, uma voz explicou que “por séculos, as pirâmides têm fascinado a humanidade com seus mistérios e grandeza, acreditando que elas têm a capacidade de captar as boas energias do universo”;

O show do DJ ainda teve fogos de artifício, efeitos especiais usando fogo, lasers e imagens que apareciam na tela da pirâmide;

Em um determinado momento da apresentação, Alok homenageou Mc Marcinho. Antes de tocar o hit “Glamurosa”, ele disse: “Um cara se foi, mas deixa seu legado por meio da sua arte. Mc Marcinho, essa é para você que está assistindo a gente do céu hoje, obrigado por tudo!”;

Mesmo a chuva e o frio que atingiram o Rio de Janeiro no sábado, não fizeram com que o público deixasse de apreciar o show de Alok.

