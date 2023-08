Alok eleva Copacabana a novas alturas com espetáculo grandioso

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/08/2023 - 14:20 Compartilhe

Alok promete fazer história em mais um show de sua trajetória, nomeado de ‘O show do século’ o DJ irá apresentar uma cenografia, e um set inédito nas areias de Copacabana, Rio de Janeiro. Um palco em formato piramidal foi levantado com mais de 25 metros de altura e base giratória, e dará ao artista uma visão 360 graus do público presente neste sábado a partir das 20h.

O evento que acontecerá para a comemoração de 100 anos do hotel Copacabana Palace, contará com um reforço que representa muito bem a cidade maravilhosa: o Carnaval, ao total serão 120 ritmistas das 12 escolas de samba do Grupo Especial, que serão acompanhados por 12 casais de mestre-sala e porta-bandeira. Estima-se um público com mais de 1 milhão de pessoas e ocupação de 85% da rede hoteleira da cidade.

Telões de led em alta definição também farão parte do repertório, e irão cobrir todas as facetas da pirâmide, exibindo também, imagens do show, do público e outros conteúdos criados especialmente para o evento.

Assinado pelo cenógrafo Abel Gomes, a estrutura vem sendo montada há algumas semanas e está sendo preparada para abrigar Alok, e toda a equipe de carnaval.

O Show do Século é gratuito, aberto ao público e conta com um forte esquema de segurança planejado pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. Vão ser mais de 900 policiais nas ruas, 20 torres de vigilância e 16 barreiras de revista para detectar metais. O metrô vai operar em esquema especial até 1h e linhas de ônibus ganharão reforço.

Informações importantes:

SERVIÇO TRÂNSITO

PRINCIPAIS INTERDIÇÕES

Sábado (26/08), das 12h à 1h do dia subsequente:

Avenida Atlântica, em ambos os sentidos, entre a Av. Princesa Isabel e a Rua Francisco Otaviano;

Rua Francisco Otaviano, entre a Av. Nossa Senhora de Copacabana e a Av. Atlântica;

Rua Júlio de Castilhos, entre a Avenida Nossa Senhora de Copacabana e a Av. Atlântica;

Rua Francisco Sá, entre a Avenida Nossa Senhora de Copacabana e a Av. Atlântica;

Rua Sá Ferreira, entre a Avenida Nossa Senhora de Copacabana e a Av. Atlântica;

Rua Almirante Gonçalves, entre a Avenida Nossa Senhora de Copacabana e Av. Atlântica;

Rua Miguel Lemos, entre a Avenida Nossa Senhora de Copacabana e a Av. Atlântica;

Rua Xavier Da Silveira, entre a Avenida Nossa Senhora de Copacabana e a Av. Atlântica;

Rua Constante Ramos, entre a Avenida Nossa Senhora de Copacabana e a Av. Atlântica;

Rua Santa Clara, entre a Avenida Nossa Senhora de Copacabana e a Av. Atlântica;

Rua Siqueira Campos, entre a Avenida Nossa Senhora de Copacabana e a Av. Atlântica;

Rua Hilário de Gouveia, entre a Avenida Nossa Senhora de Copacabana e a Av. Atlântica;

Rua Rodolfo Dantas, entre a Avenida Nossa Senhora de Copacabana e a Av. Atlântica;

Avenida Prado Júnior, entre a Avenida Nossa Senhora de Copacabana e a Av. Atlântica;

Princesa Isabel, sentido orla, entre a Rua Barata Ribeiro e a Av. Atlântica.

PROIBIÇÕES DE ESTACIONAMENTO

A partir das 14h de sexta (25/08) às 6h de domingo (27/06):

Atlântica, entre a Rua Santa Clara e a Av. Prado Júnior, inclusive nas baias junto às edificações;

Rua Bolívar, entre a Av. Atlântica e a Rua Pompeu Loureiro;

Rua Figueiredo de Magalhães, entre a Av. Atlântica e a Rua Tonelero;

Rua Siqueira Campos, entre a Rua Tonelero e a Av. Atlântica;

Rua Hilário de Gouveia, entre a Av. Nossa Senhora de Copacabana e a Av. Atlântica;

Rua Paula Freitas, entre a Av. Nossa Senhora de Copacabana e a Av. Atlântica;

Rua República do Peru, entre a Av. Nossa Senhora de Copacabana e a Av. Atlântica;

Rua Fernando Mendes, entre a Av. Nossa Senhora de Copacabana e a Av. Atlântica;

Rua Rodolfo Dantas, entre a Av. Atlântica e a Rua Barata Ribeiro;

Rua Duvivier, entre a Av. Atlântica e a Rua Barata Ribeiro;

Rua Ronald de Carvalho, no trecho junto à Praça do Lido;

Rua Belford Roxo, no trecho junto à Praça do Lido

Prado Júnior, entre a Rua Ministro Viveiros de Castro e a Av. Atlântica;

Rua Ministro Viveiros de Castro, entre a Av. Princesa Isabel e a Av. Duvivier.

A partir das 6h de Sábado (26/08) às 6h de domingo (27/06):

Nossa Senhora de Copacabana, entre a Rua Francisco Otaviano e a Av. Princesa Isabel;

Rua Barata Ribeiro, entre a Av. Princesa Isabel e a Rua Djalma Ulrich;

Rua Raul Pompéia, entre a Rua Sá Ferreira e a Rua Joaquim Nabuco.

ROTAS ALTERNATIVAS

Tendo em vista a interdição da Av. Atlântica em ambos os sentidos e os impactos que deverão ser gerados ao trânsito nas demais vias de Copacabana, os veículos que normalmente trafegam pelo bairro, poderão optar em seguir pela Lagoa ou por Botafogo, Humaitá e Jardim Botânico.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

É recomendado que os motoristas evitem passar pela região nos horários das interdições, procurando antecipar o horário de seus deslocamentos;

É importante que sejam respeitadas as orientações dos agentes de trânsito e de toda a sinalização implantada na área;

O uso do transporte público é a melhor opção para o deslocamento ao evento.

SERVIÇO METRÔ

Metrô – Linhas 1, 2 e 4

Sábado (26/08): das 5h à meia-noite, com extensão de horário para embarque nas estações Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos e Cantagalo até 1h da manhã, e as demais estações apenas para desembarque após horário regular.

Domingo (27/08): das 7h às 23h





Transferência entre as linhas 1 e 2

Sábado (26/08): no trecho compartilhado entre as estações General Osório/Ipanema e Central do Brasil/Centro.

Domingo (27/08): no trecho compartilhado entre as estações Botafogo e Central do Brasil/Centro.

Metrô na Superfície (MNS) – Antero de Quental/Gávea e Botafogo/Gávea

Sábado (26/08): das 5h às 23h30

Domingo (27/08): 7h às 22h30.

