Sandra Annenberg posa de biquíni e exibe boa forma em rede social

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/12/2023 - 12:51

A jornalista Sandra Annenberg, 55, aproveitou o calor do último final de semana para se refrescar. No domingo, 3, ela postou uma foto no Instagram tomando um banho de cachoeira, deixando seus seguidores impressionados com a sua boa forma.

“Vem em mim 2024! Acabo de deixar 2023 por água abaixo, tô pronta pro que der e vier“, escreveu a apresentadora do “Globo Repórter” na legenda do post.

“Está maravilhosa, Sandra! Que 2024 seja de muito sucesso”, elogiou uma seguidora. “Feliz demais em te ver bem! Aproveite muito”, reagiu outra.

Veja abaixo as fotos de Sandra Annenberg de biquíni:

