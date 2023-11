Capela premiada, porta gigante, cinema e heliponto: conheça a luxuosa mansão de Angélica e Huck

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 28/11/2023 - 16:28 Para compartilhar:

O “Angélica: 50 & Tanto”, programa comandado por Angélica, 49, no Globoplay, que teve sua grande estreia domingo, 26, tem sido assunto nas redes sociais por contar com a presença de muitas famosas e ser gravado na mansão da apresentadora no Joá, bairro nobre na zona sul do Rio de Janeiro.

A residência, que tem cerca de 4.000 m², conta com uma capela ecumênica, cinema, piscinas, churrasqueira e um amplo jardim com vista para a Pedra da Gávea. A porta da entrada da casa repercutiu no X (antigo Twitter). “Chocado com o tamanho da porta da casa da Angélica”, escreveu um internauta. “Mano, só a porta da casa da Angélica já é maior que o meu apê”, disse outro.

O tamanho da casinha de bonecas de Eva, filha de Angélica e Luciano Huck, também chamou atenção dos telespectadores. “A casinha de boneca da Eva, filha da Angélica é maior que meu apto de 2/4 da Direcional”, escreveu uma usuária.

Conheça a luxuosa mansão de Angélica e Luciano Huck

A IstoÉ Gente te conta alguns detalhes com informações e imagens da luxuosa mansão do casal de apresentadores Angélica e Luciano Huck. Confira!

A casa já foi palco da badalada festa de casamento de Guy Oseary e Michelle Alves, que recebeu convidados como Madonna e Bono Vox, vocalista do U2, além de frequentemente recepcionar famosos em festas de fim de ano e outras comemorações;

O projeto da mansão é do premiado escritório de arquitetura Bernardes + Jacobsen.

Segundo informações do Jornal Extra, a residência tem 1.500 m² de área construída, 16 quartos, seis suítes, uma piscina de 280 m², adega, academia e uma brinquedoteca de 100 m² para os filhos do casal, Joaquim, Benício e Eva. O imóvel também tem pé direito duplo, conceito aberto com sala de estar e cozinha integradas e janelas de vidro com portas de correr com vista para a mata.

Decoração

Em entrevista à revista Vogue, Angélica falou sobre o imóvel da família. “Esse lar foi construído em meio à natureza para que a gente tivesse todos os ambientes que usamos por perto e não precisássemos sair daqui. Preferimos jantar em casa do que sair para alguma festa. Gostamos mais, inclusive, de fazer festas aqui. Já fizemos muitos jantares, celebrações de batizado e aniversários nesse espaço. Aqui é um lugar de alegria”, contou a loira.

Segundo ela, o marido foi o maior responsável pela decoração, mas ela também deu seu toque, com um conjunto de almofadas bordadas compradas em uma viagem ao Havaí e dois banquinhos originais da Ilha do Ferro, em Alagoas, também comprado durante uma viagem da família.

O casal tem uma extensa coleção de fotografias de Sebastião Salgado e uma parede inteira para expor um quadro de Angélica criado pelo artista Vik Muniz a partir de colagens de revistas em que ela posou ao longo da carreira.

Presença constante de famosos

Em outubro de 2017, a festa de casamento da modelo Michelle Alves e do empresário Guy Oseary aconteceu a mansão de Angélica e Luciano Huck. Um time de famosos de primeiríssimo time baixou na casa dos apresentadores, como Demi Moore, Bono Vox, Matthew McConaughey, Chris Rock, Anthony Kieds, Flea, Ashton Kutcher, Owen Wilson, Puffy Diddy e Dakota Johnson, entre muitos outros, vieram ao Brasil especialmente para a união.

O evento, que agitou a cidade, com direito até a nu de Flea em sacada de hotel e festa pré-casamento, com Madonna, que é empresariada por Guy, se ajoelhando para Caetano Veloso, contou ainda com Preta Gil e Erik Marmo. Donos da casa, Angélica e Huck ajudaram a organizar o casório que, segundo a imprensa estrangeira, teria custado cerca de 250 mil doláres.

No último sábado, 25, Angélica, que irá completar 50 anos de idade na quinta-feira, 30, deu início as comemorações com uma festa luxuosa em sua casa. Entre os convidados famosos marcaram presença nomes como Sabrina Sato, Eliana, Ana Maria Braga, Grazi Massafera, Flávia Alessandra, Tatá Werneck, Ticiane Pinheiro e César Tralli. Além destes, Marina Ruy Barbosa, Ísis Valverde e Maisa Silva também foram prestigiar a nova etapa de Angélica.

Capela ecumênica premiada

Nas instalações da casa, está uma capela ecumênica de 43 m² construída em 2014. Inserida na natureza e com vista para o mar, a capela também foi um presente de aniversário de Luciano para Angélica.

Luciano é judeu e Angélica é católica. Assim, o comandante do “Domingão” (TV Globo), presenteou a amada com um local onde tanto eles, como os filhos, pudessem praticar as suas religiões. Lá há uma Torá — livro sagrado dos judeus — e uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, de quem Angélica é devota. A cruz central tem 10 metros de altura e dá sustentação à construção.

A apresentadora mostrou detalhes do local para a série “Lar: Vida Interior” do GNT.





Assista ao vídeo onde mostra os cômodos da mansão:

