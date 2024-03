Sabrina Sato se manifesta sobre tombo que tomou de Beatriz no ‘BBB24’: ‘Carinho’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/03/2024 - 19:53 Para compartilhar:

Sabrina Sato se pronunciou após ter tomado um tombo de Beatriz, participante do “BBB24”, na última quarta-feira, 20, quando participou de um quadro no reality global e esteve cara a cara com os confinados.

A cena gerou grande repercussão na web e alguns internautas chegaram a pedir punição máxima à sister. A camelô, no entanto, foi duramente advertida pelo diretor do programa, Boninho, e perdeu 500 estalecas – moeda fictícia usada no jogo.

Logo após o ocorrido, o colunista Chico Barney, especializado em reality show, manifestou, através do X (antigo Twitter), preocupação com a sansei.

“Meu Deus, foi por muito pouco. Que esteja tudo bem com nossa querida Sabrina Sato”, escreveu ele no microblog.

A apresentadora tratou de tranquilizar os internautas e respondeu com um comentário na publicação do colunista, dizendo que está bem e que amou os momentos que passou na casa.

“Ahaha eu to ótima e amei receber todo carinho”, garantiu ela, acrescentando emojis.

A equipe responsável pelo gerenciamento das redes sociais da sister respondeu a apresentadora: “Que bom que está tudo bem”.

Além de Beatriz, Alane também recebeu advertência e perdeu 200 estalecas por participar da recepção mal sucedida à apresentadora.

Ahaha eu to ótima e amei receber todo carinho ♥️😍 — Sabrina Sato (@SabrinaSato) March 21, 2024

