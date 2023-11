Rock in Rio anuncia primeiras atrações internacionais de 2024; conheça-as

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/11/2023 - 23:42 Para compartilhar:

Nos dias 13 a 15 e 19 a 22 de setembro de 2024, o Rio de Janeiro (RJ) tem encontro marcado com Ed Sheeran, Joss Stone e Ne-Yo. Os três nomes de peso são as primeiras atrações internacionais confirmadas no Rock in Rio 2024, que no ano que vem celebra 40 anos.

A novidade foi dada no Instagram do festival, que também já anunciou a venda do “Rock in Rio Card”: um ingresso sem data que será vendido a partir de 7 de dezembro para o público geral. Após adquiri-lo, o comprador pode escolher para qual dia de apresentações ele será válido. O cartão estará disponível para membros do Rock in Rio Club a partir de 30 de novembro.

Além das atrações internacionais, a presença de Ludmilla também já está garantida no festival.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias