Rock in Rio anuncia Imagine Dragons e Lulu Santos na edição de 2024

O Rock in Rio já está recheado de atrações confirmadas para a próxima edição, que acontece em 2024. Nesta quinta-feira, 23, o Instagram oficial do evento anunciou mais dois shows esperados pelo público: Imagine Dragons e Lulu Santos.

Os artistas se juntam a Ed Sheeran, Joss Stone, Ne-Yo e Ludmilla na lista de presenças garantidas na comemoração de 40 anos do festival.

O evento acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, no Rio de Janeiro (RJ). A novidade para a próxima edição é a venda do “Rock in Rio Card”: um ingresso sem data que será vendido a partir de 7 de dezembro para o público geral. Após adquiri-lo, o comprador pode escolher para qual dia de apresentações ele será válido. O cartão estará disponível para membros do Rock in Rio Club a partir de 30 de novembro.

