Rapper Lil Wayne revela ter memória ruim e confessa não se lembrar das próprias músicas

O rapper Lil Wayne, 40 anos, revelou sofrer perda de memória e admitiu que não consegue mais cantar suas próprias músicas.

As declarações foram feitas durante entrevista para a revista Rolling Stone, quando o artista também confessou não saber quais canções fizeram parte de seus álbuns famosos.

“Eu não sei, Tha Carter III, Tha Carter II, Tha Carter One de Tha Carter IV”, admitiu o rapper.

“E isso é apenas a verdade honesta do meu Deus. Você poderia mentir, você poderia me perguntar [sobre] tal e tal música, eu nem saberia do que estamos falando”, afirmou Wayne.

O artista disse, ainda, que nem se lembra de quando seus álbuns foram lançados.

Para o cantor, apesar de ter uma memória ruim, ele foi abençoado com uma “mente incrível” capaz de criar sucessos.

“Acredito que [Deus] me abençoou com essa mente incrível, mas não me deu uma memória incrível para me lembrar dessa merda incrível”, afirmou ele durante o bate-papo.

Wayne foi diagnosticado com epilepsia. Apesar dos problemas de saúde, ele afirma que não pretende diminuir o ritmo de trabalho.

