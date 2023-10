Quem é Roque, assistente de palco que ganhou casa de Silvio Santos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/10/2023 - 3:10 Compartilhe

Assistente de palco do SBT, Gonçalo Roque, de 86 anos, foi internado às pressas em São Paulo na noite de terça-feira, 3. “A vida sempre nos dando sustos. E na minha idade o susto vem em dose dupla”, relatou, em seu Instagram.

Roque sofreu um desmaio em casa e, apesar de ter descartado questões relacionadas a trombose e coração, seguiu hospitalizado. Segundo boletim médico do Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo, o idoso foi diagnosticado com covid-19. Ele não tem previsão de alta, mas respira sem a ajuda de aparelhos.

Quem é Gonçalo Roque?

Fiel escudeiro de Silvio Santos, ele foi o primeiro funcionário do SBT, em 1981. Sua amizade com o apresentador, entretanto, já se estende por mais de 50 anos, desde que ambos trabalhavam na Rádio Nacional.

Atualmente, Roque é diretor de auditório, atuando como organizador das caravanas que participam dos programas de TV. No entanto, ele ficou famoso por ser assistente de palco de Silvio Santos.

Além de seu trabalho no entretenimento, Roque foi vereador de Carapicuíba, na Grande São Paulo, entre 1965 e 1978.

Roque é casado com Janilda Nogueira, que foi babá de seus cinco primeiros filhos. Com ela, teve mais três.

Em 2017, ele foi diagnosticado com hidrocefalia e passou por cirurgia para implantação de uma válvula no crânio. Em 2020, durante a pandemia de covid-19, o animador ganhou uma casa de Silvio Santos em um condomínio fechado em Jundiaí, interior de São Paulo.

No início de 2023, ele precisou ser hospitalizado após sofrer uma queda que deixou cortes profundos em seu braço esquerdo. Posteriormente, ele recebeu alta e voltou ao trabalho.

Atualmente, além de trabalhar no SBT, Roque usa as redes sociais para mostrar a rotina e se comunicar com fãs.

