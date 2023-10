Presidente de sinagoga é encontrada morta nos EUA

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/10/2023 - 19:42 Para compartilhar:

A presidente de uma sinagoga da cidade americana de Detroit, que tinha ligação com políticos locais do Partido Democrata, foi encontrada morta com ferimentos de faca neste sábado, do lado de fora de sua casa, anunciou a polícia.

Autoridades foram alertadas e encontraram uma pessoa inconsciente caída no chão, que foi “declarada morta no local”, informou a polícia.

O caso ocorre em um momento de tensão nas comunidades judaica e muçulmana dos Estados Unidos devido ao conflito entre Israel e o Hamas.

O jornal Detroit Free Press identificou a mulher como Samantha Woll, 40. Os primeiros “exames do corpo revelaram múltiplos ferimentos causados por arma branca, motivo pelo qual a investigação foi entregue à unidade de homicídios”, explicou a polícia, ressaltando que desconhece o motivo do crime.

A sinagoga Isaac Agree Downtown, de Detroit, publicou no Facebook que sua comunidade estava “chocada e triste ao saber da morte inesperada” de Samantha, presidente do conselho.

Segundo o Detroit Free Press, a vítima dirigia a sinagoga desde 2022, havia trabalhado para a congressista Elissa Slotkin e participava da campanha de reeleição da procuradora do distrito de Michigan, Dana Nessel, ambas democratas.

