‘Por influência da Beyoncé, virei uma das maiores cantoras do meu país’, afirma Ludmilla em anúncio de turnê

Em comemoração a seus 10 anos de carreira, Ludmilla anunciou nesta segunda-feira, 18, a “Ludmilla In The House Tour”.

A turnê brasileira, que começa em maio de 2024, foi anunciada em coletiva de imprensa e também no Instagram da cantora.

No teaser divulgado, Lud apresenta 10 versões de si ao longo de sua carreira. Em evento fechado em São Paulo, ela também mostrou alguns de seus figurinos mais emblemáticos.

“Foram 10 longos anos de carreira. Muita coisa aconteceu, várias vezes eu achei que não seria possível. Olhando para a MC Beyoncé, passando pela Verdinha, Rainha da Favela, em todas as versões eu consegui sentir que eu posso fazer o que quiser, e é isso que quero passar para o Ludmilla In The House”, afirmou a cantora.

Ela, que começou como “MC Beyoncé“, ainda deu ênfase à sua admiração pela cantora desde que ganhou um DVD aos 10 anos: “Eu falei: ‘Acho que é isso que eu quero fazer. Cantar, dançar, poder ter essa liberdade de trocar de cabelo, de roupa. E foi assim que a Beyoncé praticamente me emergiu na música. Por causa da influência dela, eu virei uma das maiores cantoras do meu país e uma das maiores da América Latina.”

Com expectativa de mais de meio milhão de espectadores, a Ludmilla In The House já tem 15 datas marcadas e 19 cidades confirmadas. Inauguram o projeto o Rio de Janeiro, em 26 de maio, na Arena Jeunesse, e São Paulo, em 8 de junho, no Allianz Parque.

“Essa construção vem de muito tempo […] A gente vai passar por toda a minha história e chegar onde finalmente estamos agora. A gente precisava comemorar os 10 anos mas também seguir em frente”, continuou, prometendo “efeitos, pirotecnias, giros e saltos” em suas performances. Ao fim, ela também confirmou que fãs podem ter grandes expectativas para janeiro, pois um anúncio importante para sua carreira será realizado.

Quando questionada acerca de rumores sobre uma possível maternidade ao lado da esposa, Brunna Gonçalves, Lud preferiu não responder. Apesar disso, ela confirmou que quem for aos shows da turnê pode esperar covers, músicas nunca antes tocadas ao vivo e novas interpretações para músicas antigas de Ludmilla.

Os ingressos para a turnê começam a ser vendidos nesta terça-feira, 19, às 12h, no site da Eventim.

