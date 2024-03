Oscar: Ryan Gosling performa ‘I’m Just Ken’ com participação de Slash

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/03/2024 - 10:56 Para compartilhar:

Ryan Gosling foi um dos destaques do Oscar 2024 no domingo, 10, ao performar a canção “I’m Just Ken”, indicada a Melhor Canção Original. A categoria foi vencida por “What was I made for?”, de Billie Eilish e Finneas, do mesmo filme.

O ator também a categoria de Melhor Ator Coadjuvante por sua atuação em “Barbie” (onde inclusive já cantava a música), mas perdeu a estatueta para Robert Downey Jr., personagem de destaque em “Oppenheimer”.

O astro estava vestindo um terno completamente cor de rosa brilhante e começou a apresentação na plateia, atrás de sua parceira de “Barbie”, Margot Robbie.

Depois de subir ao palco e se juntar a Mark Ronson, um dos autores da música, ele foi acompanhado por dançarinos e outros Ken que também estavam no longa, eram os atores Simu Liu, Ncuti Gatwa e Scott Evans – e pelo guitarrista Slash.

O ator ainda encontrou tempo para descer do palco e estender o microfone para que Greta Gerwig e Emma Stone (que levou para casa seu segundo Oscar na categoria Melhor Atriz por “Pobres Criaturas”) dessem uma palinha do sucesso.

Assista a performance:

o ryan gosling terminando a performance de i’m just ken com as costas travada depois de carregar o peso de ser a melhor apresentação desse oscarpic.twitter.com/xg8Rg4L49S — keka (@raredser) March 11, 2024

