‘Oppenheimer’ domina premiações e leva estatueta de Melhor filme

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/03/2024 - 23:37 Para compartilhar:

Oppenheimer, filme dirigido por Christopher Nolan, é o vencedor do Oscar de Melhor Filme 2024. O longa que conta a história de J. Robert Oppenheimer, conhecido como “o pai da bomba atômica”, passando por diversos detalhes de sua trajetória, foi o grande ganhador da noite.

O filme saiu com sete estatuetas da noite — que já havia dominado desde o anúncio da lista de indicados, com 13 nomeações.

Além de Melhor filme, o longa venceu Melhor ator, com Cillian Murphy; Melhor ator coadjuvante, com Robert Downey Jr., Melhor direção, com Christopher Nolan; e os prêmios de Melhor fotografia, Melhor trilha sonora e Melhor montagem.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias