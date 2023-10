Neymar sofre lesão e deixa jogo do Brasil contra o Uruguai ainda no primeiro tempo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/10/2023 - 23:27 Para compartilhar:

Neymar não teve uma noite feliz em Montevidéu. O atacante, que fazia atuação apagada diante do Uruguai, se lesionou e precisou deixar o gramado ainda no primeiro tempo. Ainda não há detalhes sobre qual tipo de contusão ele sofreu, mas foi possível notar um torção no joelho esquerdo.

Logo após o gol do Uruguai, anotado por Darwin Núñez, Neymar caiu em campo e imediatamente pediu substituição. Levando a mão ao rosto, lamentando a lesão, o atacante do Al-Hilal preocupou a equipe médica da seleção brasileira, que logo entrou em campo para promover o atendimento médico.

Neymar foi retirado de campo na maca móvel e foi amparado pelos médicos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) rumo aos vestiários do Estádio Centenário. O craque foi substituído pelo atacante Richarlison, do Tottenham.

Neymar passará por exames de imagem nas próximas horas para confirmar qual o tipo de lesão que sofreu e iniciar o quanto antes o tratamento.

