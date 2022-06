Praia deserta vai a leilão

Vai a leilão no dia 26 de junho um paraíso escondido na exclusiva Trancoso, litoral Sul da Bahia. São 60 mil metros quadrados na Praia de Itaquena, considerada a mais deserta da região. É apenas um pedaço da extensão de mais de 4 km de faixa de areia, propriedade das Fazendas Reunidas Itaquena – cuja terra foi desmembrada por força judicial para pagamento de dívida. Leva quem pagar a bagatela de R$ 82,8 milhões – ou R$ 49,7 milhões em segunda chamada se não houver lances na primeira oferta.

A região é conhecida rota de turismo de luxo, rodeada por aldeias indígenas, e Itaquena fica a poucos quilômetros do novo Hotel Fasano, na vizinha praia de Itapororoca. O lugar é tão paradisíaco quanto perigoso. Ano passado, uma gleba da propriedade foi oferecida a um político por R$ 40 milhões. As negociações avançavam até os dias de inundações com a cheia do rio dos Frades, que desemboca nessa praia. Desbobriu-se na hora que a parte à venda – anunciada poucos anos antes a R$ 2 milhões – é só brejo.

Propriedade desmembrada de fazenda, com acesso restrito, fica vizinha ao novo Hotel Fasano em Trancoso – e também de um grande brejo aos fundos

Neto aposta em amiga

Políticos de Salvador que se sustentaram nos votos do carlismo estão preocupados. O candidato ao Governo ACM Neto (União Brasil) decidiu apostar na vereadora Roberta Caires para ser deputada federal. Ela pode tirar votos dos aliados João Leão, Cajado, Mário Negromonte e Neto Carletto (filho do atual deputado Ronaldo). Um deles deve sobrar.

Linha cruzada rende R$ 780 milhões

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica deu duro golpe no caixa das telefônicas por concentração de mercado. A despeito do voto-vista do presidente do CADE, Alexandre Macedo – que tentou reduzir em 90% o valor –, três grandes terão de desembolsar até dia 18 de junho mais de R$ 780 milhões. A decisão saiu na 190ª sessão do Tribunal Administrativo. A Claro foi onerada em R$ 395.228.792,70; a Oi em R$ 266.115.266,00; e a Telefônica ficou com a multa de R$ 121.721.935,70. Quem passar do prazo ainda paga R$ 100 mil por dia de atraso. Por praxe (mesmo em tempos digitais), o CADE avisou aos Correios para notificação das operadoras.

Palácio quer criar o Bolsonaro social

Os ministros palacianos correm para mostrar o que o presidente da República tem de dados positivos para apresentar já no início da campanha, cientes de que o PT vai bombardear Jair Bolsonaro. Ordenaram a colegas da Esplanada que levantem tudo que já foi executado pelas pastas para mostrar números de impacto num grande evento dentro do Palácio no início de julho. Chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira está no comando da interface. Os programas sociais e o Auxílio Brasil com o diferencial de manutenção do benefício para quem consegue emprego, claro, serão o carro-chefe para fazer frente ao opositor petista.

Bonde do França baixou em Luanda

O chanceler Carlos França foi ao evento da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, em Angola. Quando decidiu viajar em num jatinho da FAB, o bonde aumentou. Deputados pediram e o Itamaraty fez questão de prestigiar os que, segundo o Ministério das Relações Exteriores, têm sinergia com a pauta da Casa. Os federais Marco Feliciano, Márcio Marinho, Rosângela Gomes e David Soares pularam para dentro do jato. Maioria evangélicos, juram que não cumpriram pautas pessoais para visitas a igrejas neopentecostais de bispos brasileiros que dominam o país.

Indecisos no Rio já apontam lado

Sinal de alerta aceso no Planalto. Do mês passado para cá, Lula da Silva ultrapassou Jair Bolsonaro em todas as pesquisas encomendadas pelo Governo e por partidos, para cenários do Estado do Rio de Janeiro – seu reduto e onde o presidente tinha pequena vantagem até pouco tempo atrás.

Davi gira a roleta

Se depender do senador Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, o Senado Federal vota até julho o PL 442/91, aprovado em fevereiro pela Câmara dos Deputados. É o que legaliza cassino, bingo, jogo do bicho e apostas esportivas online. A pressão vem de donos de cassinos americanos. Lobistas foram chamados nessa semana para prévia da agenda.

O Senado é céu eterno

A corrupção não é genuína do Brasil, mas aqui o script é escancarado. Uma vaga de 1º suplente de senador “custa” perto de R$ 10 milhões – a depender do potencial do candidato, e de seu cronograma no cargo. É negócio: um abonado paga a campanha com doações, e o eleito organiza uma licença no mínimo semestral para ceder a vaga.

Nos bastidores

Harmonização no TRE

O Governo pediu ao Congresso crédito suplementar de R$ 11,45 milhões para obras do Judiciário. Mais de R$ 1,5 milhão será para “harmonização” da fachada

do TRE-Rondônia.

Stranger Things baiano

O vereador Renaldo Porto tentou se enforcar na tribuna da Câmara de Itabela, onde a Casa admite que coisas estranhas acontecem entre portas. Há muitos anos, um vereador foi morto com facada no toilet.

A viola desafinou feio

A oposição ao Governo rastreia o dinheiro de altas emendas parlamentares de deputados bolsonaristas, que bancariam esses shows milionários de sertanejos pagos por prefeituras. Achou um problema geral: a oposição também usa esse artifício.

Reza forte al mare

Proprietário de jato e iate, o bispo Valdemiro Santiago, dono da Igreja Mundial do Reino de Deus, quer levar fiel al mare. Comprou duas escunas de passeio em Camamu, cidadezinha no litoral da Bahia.