Na lista dos 30 mais ricos do Brasil: saiba valor da fortuna deixada por Abilio Diniz

Na noite do último domingo, 18, muita gente foi pega de surpresa com a notícia da morte do empresário Abilio Diniz, de 87 anos. O fundador do Grupo Pão de Açúcar (GPA), que estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, foi vítima de insuficiência respiratória em função de uma pneumonite.

Diniz era o 21º brasileiro mais rico no ranking em tempo real da revista Forbes. Segundo o veículo, ele tinha patrimônio estimado em R$ 9,9 bilhões.

Em 1958, Abilio ingressou no mundo dos negócios a convite do pai, Valentim Diniz, quando fundou o primeiro supermercado Pão de Açúcar, maiores empresas do setor no país. 10 anos depois, em 1968, o Grupo Pão de Açúcar (GPA) já contava com 40 franquias. Após 54 anos no GPA, o empresário saiu do grupo em 2013 para assumir a presidência do Conselho de Administração da companhia do ramo alimentício BRF. O bilionário fazia parte dos Conselhos de Administração do Carrefour Global e do Carrefour Brasil.

Já a empresa de investimentos Península Participações foi criada por ele para gerenciar os ativos da família Diniz, por meio da realização de investimentos privados e líquidos e também como uma tentativa de perpetuar a cultura empreendedora do fundador. O braço social da companhia, o Instituto Península, atua com projetos em educação e esporte, dois pilares que foram importantes na trajetória de Diniz.

Abilio Diniz também se dedicava a outros projetos mais pessoais, como o Plenae, que desenvolveu junto da esposa, Geyze. A plataforma foi criada pelo casal com o objetivo de disseminar práticas e hábitos de vida saudáveis e que levem a maior longevidade com qualidade para todos.

Quem ficará com a herança de Abilio Diniz?

Abilio Diniz teve seis filhos. Rafaela e Miguel Diniz, os mais novos, são frutos do casamento atual do empresário com Geyze Diniz. Já do relacionamento com Maria Auriluce Falleiros, nasceu Pedro Paulo Diniz, Ana Maria Diniz, Adriana Diniz e João Paulo Diniz, que morreu em agosto de 2022. Além dos filhos, era avô de 18 netos e bisavô de seis bisnetos.

