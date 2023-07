Mulher engravida por meio de doação de esperma e decide ‘retribuir’ doando óvulos

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/07/2023 - 11:06 Compartilhe

Rachel Allison, de 33 anos, decidiu ter um bebê sozinha por meio de uma doação de esperma depois de tanto esperar pelo “homem certo” para ter um filho. Após conseguir realizar o seu sonho de ser mãe, ela resolveu “retribuir” a solidariedade doando os seus óvulos para que outras mulheres possam engravidar. As informações são do portal Wales Online.

Ela tinha o plano que, se estivesse solteira aos 40 anos, iria ter um filho sozinha. Porém, quando chegou aos 20, já tinha a sua casa própria e uma carreira profissional estabilizada. Então Rachel decidiu adiantar a sua ideia.

Depois, ela entrou em contato com a equipe da TFP Nurture Fertility e iniciou dois tratamentos: um de fertilidade para o esperma ter melhores chances de fertilizar o óvulo naturalmente, e outro de fertilizar um óvulo com esperma em laboratório.

“Disseram-me que a fertilização in vitro tinha mais chances de funcionar na primeira vez. Eu apenas pensei que preferia me submeter a isso do que potencialmente tentar seis vezes para não funcionar. Não havia garantia de que a fertilização in vitro funcionaria, mas, para mim e minha situação, era mais promissor que funcionasse na primeira vez”, relatou.

Ela escolheu um doador do Banco Europeu de Esperma, que tinha características semelhantes às suas, e em julho de 2017, Rachel conseguiu engravidar e teve a sua filha, Evelyn Allison, que nasceu no dia 11 de março de 2018.

Após se sentir grata pelo nascimento de sua filha, Rachel doou seus óvulos duas vezes, que resultaram em duas gestações bem sucedidas.

