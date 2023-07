Marcos Pitombo fala pela primeira vez após assumir romance gay: ‘Leve e fortalecido’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/07/2023 - 18:41 Compartilhe

O ator Marcos Pitombo, 41 anos, falou pela primeira vez sobre o seu relacionamento com o diretor de marketing lasser Hamer Kaddourah após assumir o romance.

A exposição do namoro de três meses se deu quase sem querer, segundo o artista.

Tudo aconteceu quando ele ganhou uma postagem em homenagem ao seu aniversário, feita pelo diretor.

Apesar do imprevisto, Marcos diz que se sente “aliviado, leve e fortalecido”.

“Aos 41 anos, passei a me permitir viver pequenas situações do dia a dia como todo mundo faz. E naturalizar o afeto e o amor”, disse ele em entrevista para a coluna Play do jornal carioca O Globo, publicada nesta sexta-feira (07).

“Esse momento out acaba sendo idealizado e temido por qualquer pessoa LGBT. No meu caso, foi inesperado. Mas, ao mesmo tempo, foi num ótimo momento. Uma declaração bonita no contexto de felicitação. Estou aliviado, leve e fortalecido”, declarou o ator.

Ainda durante o bate-papo, o galã revelou que a descoberta da sexualidade aconteceu aos poucos.

“Meu processo de descoberta veio junto com a carreira artística. Já estive em outras relações, mas talvez nunca por inteiro”.

