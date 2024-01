Maraisa mostra nariz quebrado após acidente em hotel: ‘Momentos conturbados’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/01/2024 - 10:56 Para compartilhar:

Maraisa, dupla sertaneja com a irmã Maiara, sofreu um acidente no final da tarde da última terça-feira, 16, em um resort onde estava hospedada em Porto de Pedras, Alagoas. Na ocasião, ela quebrou o nariz. Na madrugada deste sábado, 20, a cantora tranquilizou os fãs sobre seu estado de saúde e mostrou a recuperação.

No Instagram, Maraisa compartilhou uma série de fotos em que aparece com hematomas no rosto e curativo no nariz. A artista começou a legenda explicando que não teve acesso à internet após ocorrido e, por isso, estava ausente da rede social.

“Foram momentos conturbados, mas nada muito grave, quebrei o nariz durante a folga, na jacuzzi do hotel onde estava hospedada”, detalhou.

A artista agradeceu à equipe que prestou os primeiros socorros a ela, bem como aos médicos que realizaram sua cirurgia. “Foram três horas dentro de uma ambulância, até chegarmos ao hospital em Maceió. (…) A situação não era tão simples assim, porém, foi descartado qualquer risco”, relembrou Maraisa, pontuando que precisou passar por uma cirurgia.

