Maraisa é levada a hospital após sofrer acidente em piscina de resort de luxo no Nordeste

A cantora Maraisa, dupla sertaneja com a irmã Maiara, foi levada ao hospital, no final da tarde da última terça-feira, 16, após sofrer um incidente no resort onde estava hospedada em Porto de Pedras, Alagoas.

A informação foi divulgada pelo colunista Leo Dias e confirmada pela assessoria de imprensa da cantora. Segundo a equipe da sertaneja, ela passa bem e foi conduzida para um hospital em Maceió, capital do estado.

O resort em que Maraisa estava hospedada custa R$ 7 mil a diária. A sertaneja não chegou a compartilhar imagens nas redes sociais, já que teria tirado uns dias para curtir e descansar no Nordeste.

Segundo a assessoria da cantora, a agenda de shows da dupla segue normalmente.

