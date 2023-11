Loja oficial da série ‘Stranger Things’ chega pela primeira vez ao Brasil; veja detalhes

Larissa Santiagoi Larissa Santiago - https://istoe.com.br/autor/larissa-santiago/ 03/11/2023 - 12:12 Para compartilhar:

Atenção, fãs de Eleven e companhia! O “Stranger Things Day” está chegando e, para celebrar os melhores do mundo, a Netflix se juntou ao shopping JK Iguatemi para fazer um anúncio especial. No dia 14 de novembro, a primeira loja oficial de “Stranger Things” na América Latina abre as portas em São Paulo e vai funcionar por tempo limitado.

Em um espaço com mais de 200m², que inclui a loja e um circuito especial instagramável, o público poderá mergulhar no universo de mistérios, amizade e nostalgia da série, e adquirir peças exclusivas.

Após passar por Los Angeles, Nova York, Dallas, Chicago, Miami, Paris, Milão e Las Vegas, a loja permanece aberta na capital paulista até 17 de março de 2024, com 150 produtos – 50 deles desenvolvidos exclusivamente para o Brasil. Entre os achadinhos estão roupas, objetos de decoração, acessórios e colecionáveis com a temática da série.

“Estamos muito animados em levar a loja pop-up de “Stranger Things” a São Paulo, a primeira da América Latina! Os fãs brasileiros são os mais apaixonados do mundo e queríamos transportá-los direto para o coração de Hawkins, onde eles vão poder levar um pedacinho de sua série favorita para casa através de produtos exclusivos que não são encontrados em nenhum outro lugar”, diz Greg Lombardo, vice-presidente global de Experiências na Netflix.

Visitando o Mundo Invertido

E tem mais. “Reconhecido como um dos principais shoppings do Brasil por antecipar tendências e promover inovação e entretenimento, o JK Iguatemi vai inaugurar não apenas a loja oficial da série em São Paulo, como também vai recriar alguns momentos da série para toda a família se divertir”, afirma Renata Zitune, Diretora de Mídia da Iguatemi.

Sim, além de ir às compras os fãs poderão curtir também um circuito especial instagramável montado pelo JK Iguatemi ao lado da loja. Nele, será possível visitar quatro cenários icônicos do série – da sala de estar da Joyce ao laboratório onde se encontra o portal para o Mundo Invertido -, além de conhecer quatro figurinos originais da série.

A entrada custará R$ 25,00 por pessoa e inclui uma tag colecionável exclusiva que não estará à venda. Os ingressos devem ser adquiridos através do site Sympla, onde será necessário agendar dia e hora para a visitação. A pré-venda vai de 3 a 5 de novembro para clientes Iguatemi One e dos cartões XP|Visa. Já a venda geral começa no dia 6 de novembro, data em que os fãs no mundo inteiro celebram o Stranger Things Day.

Loja oficial Stranger Things no JK Iguatemi

Quando: Abertura oficial no dia 14 de novembro às 14h, com entrada gratuita

Onde: JK Iguatemi | Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041 – Vila Olímpia | 3º Piso – São Paulo-SP

Horários de funcionamento: Segunda a sábado, 10h às 22h e domingos e feriados, 14h às 20h

Circuito especial Stranger Things por JK Iguatemi

Quando: abertura oficial no dia 14 de novembro às 14h

Onde: JK Iguatemi | Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041 – Vila Olímpia | 3º Piso – São Paulo-SP

Ingresso: R$ 25,00 por pessoa, com um presente exclusivo: uma tag colecionável que não está à venda na loja. As entradas podem ser adquiridas através do site Sympla. Pré-venda: 03 a 05 de novembro para clientes Iguatemi One e dos cartões XP|Visa. Venda geral: 6 de novembro

Classificação etária: recomendado para maiores de 13 anos. Indivíduos com menos de 13 anos são bem-vindos, a critério dos pais.

Horários de funcionamento:

Novembro – Segunda a sexta-feira, 14h às 21h, sábado 10h às 21h; Domingos e feriados das 14h às 19h

Dezembro e Janeiro – Seg. a Sex. das 12h às 21h; Sábados das 10h às 21h; Domingos e feriados das 14h às 19h

Horários especiais entre 30 de Novembro e 3 de Dezembro – Qui. e Sex. das 12h às 21h; Sábado das 10h às 21h; Domingo das 14h às 19h

Fevereiro e Março – Seg. a Sex. das 14h às 21h; Sábado das 10h às 21h; Domingos e feriados das 14h às 19h)

Classificação etária: Recomendado para maiores de 13 anos. Indivíduos com menos de 13 anos são bem-vindos, a critério dos pais.

